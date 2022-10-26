Medeniyetler Korosu, elektrik kesilince konsere telefon ışığında devam etti

HATAY'da, Medeniyetler Korosu tarafından verilen konserde elektrikler kesildi. İlahi söyleyen sanatçılar, izleyicilerin cep telefonu ışıklarıyla konsere devam etti.

Üç semavi dinin mensuplarından oluşan Medeniyetler Korosu tarafından Antakya Medeniyetler Evi'nde dün akşam düzenlenen konser sırasında elektrikler kesildi. İlahi okuyan sanatçılar, konsere devam etti. İzleyiciler de telefonlarının ışıklarını açarak sanatçılara eşlik etti. Konser sırasındaki elektrik kesintisi yaklaşık 30 dakika sürdü.Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, elektriklerin kesilmesi sonrası jeneratörün teknik bir aksaklıktan devreye girmediğini belirterek, "Verdiğimiz özel konser sırasında tam ilahi söylerken duygusal bir görüntü ortaya çıktı. Tüm izleyiciler telefon ışıkları eşliğinde söylediğimiz ilahiye eşlik etti. Çok memnun olduk. Ülkemizin birlik ve berberliğini bozmaya çalışanlara çok güzel bir mesaj olduğunu düşünüyorum" dedi.