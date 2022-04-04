Kayseri'de "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" kompozisyon yarışması sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği, "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" adlı kompozisyon yarışmasının kazananları belli oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 218 gencin katıldığı yarışmada lise ve üniversite kategorisinde jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye girenler belirlendi.

Mimar Sinan anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasında "lise" kategorisinde birinci Abdulkadir Arslan, ikinci Reyyan Ünsal, üçüncü ise Fuat Ağca oldu.

"Üniversite" kategorisinde ise birinciliği Oruç İsmet Mızrak, ikinciliği İmran Kösek, üçüncülüğü de Selvi Demirkesen elde etti.

Her iki kategoride de birinci ve ikincilere tablet üçüncülere ise akıllı saat hediye edilecek.