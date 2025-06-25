Medellin'de Toprak Kayması: En Az 11 Ölü, 15 Kayıp

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Kolombiya'nın Medellin kentinde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. 15 kişi hâlâ kayıp, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kolombiya'nın Medellin kentinde dün şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği, 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, kentin Bello ve Altos de Oriente bölgelerinde, aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında can kayıplarının arttığını açıkladı.

Toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini belirten Gutierrez, ellerindeki bilgilere göre 15 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

Gutierrez, 10 evin yıkıldığını, arama kurtarma ekiplerinin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yerel basına göre, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Çok sayıda evin ruhsatsız şekilde yamaçlara inşa edilmesi medyada tartışmalara neden oldu.

Kolombiya genelinde mart ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, birçok bölgede can ve mal kaybına yol açmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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