Mecliste Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Kuruldu

(ANKARA) - Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin tespiti amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon, 22 üyeden oluşacak. Komisyon, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminden itibaren 3 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca, gerektiği durumlarda Ankara dışında da çalışmalarını yürütebilecek.

Komisyonun amacı, yapay zeka kazanımlarının değerlendirilmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve risklerin önlenmesi için gerekli adımların tespiti olacak.