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Mecliste Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Kuruldu

Mecliste Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Kuruldu
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Yapay zekanın kazanımları ve risklerinin değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve 3 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek.

(ANKARA) - Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin tespiti amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon, 22 üyeden oluşacak. Komisyon, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminden itibaren 3 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca, gerektiği durumlarda Ankara dışında da çalışmalarını yürütebilecek.

Komisyonun amacı, yapay zeka kazanımlarının değerlendirilmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve risklerin önlenmesi için gerekli adımların tespiti olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yapay Zeka Teknoloji Politika Güncel Hukuk

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