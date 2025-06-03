Meclis Başkanlığı Seçiminin İlk Turunda Hiçbir Aday Üçte İkisini Alamadı

Meclis Başkanlığı Seçiminin İlk Turunda Hiçbir Aday Üçte İkisini Alamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan Meclis Başkanlığı seçiminin ilk turunda, AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 305 oy ile önde, ancak hiçbir aday üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu alamadı. İkinci turda tekrar denenecek.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamadı. AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 305 oy, CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan 122 oy, DEM Parti'nin adayı Cengiz Çandar 50 oy, Yeni Yol Partisi'nin adayı Mehmet Karaman 31 oy, İYİ Parti'nin adayı Cihan Paçacı ise 30 oy aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi ilk turu sona erdi. Beş partinin adaylarının yarıştığı seçimde; AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP'nin adayı ise CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi.

Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin gizli oyuyla seçileceği seçimin ilk turunda hiçbir aday Meclis'in üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu alamadı. Seçimin ilk tur sonuçları şöyle:

AK Parti - Numan Kurtulmuş: 305 oy

CHP - Uğur Bayraktutan: 122 oy

DEM Parti - Cengiz Çandar: 50 oy

Yeni Yol Partisi - Mehmet Kahraman: 31 oy

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 30 oy

İkinci turda da hiçbir aday üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamazsa üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak. Hiçbir aday bu turda salt çoğunluğa ulaşamazsa, üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve bu turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek.

Seçimin ilk turunda oy kullanma işlemi devam ederken siyasi parti gruplarının Meclis Başkanı adayları birbirlerine başarı dileklerini iletti.

CHP'li milletvekilleri de Genel Kurul'a "Free İmamoğlu" dövizleriyle geldi.

İlk turda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatioğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oy kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha! Hasar çok büyük
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.