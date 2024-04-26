Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Konferansında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

İstanbul'da düzenlenen 5. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Konferansının açılışında konuşan Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin meclis başkanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batı'nın sessiz kalmasına dikkati çekti.

Asya, Avrupa, Güney Amerika, Afrika da dahil 7 kıta ve 75 ülkeden 600'e yakın parlamenterin katıldığı, İstanbul'da bir otelde düzenlenen 5. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Konferansının açılış oturumu gerçekleştirildi.

Burada konuşan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Abdullah Al Ahmar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.

İnsani olduğu için Filistin davasının savunulması gerektiğine işaret eden Ahmar, Filistin'e yönelik ağır saldırıyı sürdüren İsrail'e karşı durulması gerektiğinin altını çizdi.

Ahmar, "Filistin'de kadınlar, çocuklar öldürülüyor. Uluslararası kuruluşlar, uluslararası sistem çökmüştür ve Gazze'nin kanında boğulmuşlardır ve maalesef bir insani felaket yaşanmıştır." iİfadelerini kullandı.

Dünya ülkelerinin halklarının ayağa kalktığını, İsrail tarafında duran ülkelerin halklarının da katliama karşı çıktığını ve bunun bir halk hareketine sebep olduğunu kaydeden Ahmar, Türkiye'nin, bu ülkelerin en başında geldiğini vurguladı.

Ahmar, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım sağladığını belirterek, "Aynı zamanda, Filistin halkının direnişine terör örgütü isminin takılmasına karşı durdunuz. Duruşunuz birçok ülkeye örnek olmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada önemli bir konum elde ettiğini ifade eden Ahmar, "Filistin davasına ne kadar sahip çıktığınız herkes tarafından bilinmektedir." dedi.

Konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitap etmesinin ardından meclis başkanlarının konuşmalarına geçildi.

"Filistin meselesi bütün özgür halkların davasıdır"

Filistin Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının kendilerine ve Filistinlilere güç verdiğini belirterek, teşekkür etti.

İsrail'in tüm gelişmiş silahlarla Gazze'ye saldırıya devam ettiğini kaydeden Fettuh, uluslararası toplumun buna karşı sessiz kaldığına işaret etti.

Fettuh, İsrail'in Gazze'ye saldırısını "tarihin gördüğü en vahşi savaş" olarak niteleyerek, "Bütün Batı ülkelerine ve ABD'ye sorumluluklarını yerine getirmek için adım atmaları çağrısında bulunuyoruz ve halkımızın ihtiyaç duyduğu insani yardımın ulaştırılması gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Filistin meselesi bütün özgür halkların davasıdır." diyen Fettuh, Filistinlilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Gazze konusundaki duruşuna minnettar olduklarını ifade etti.

Fettuh, öte yandan Güney Afrika'nın duruşunun da önemli olduğunu hatırlattı.

Ürdün Meclis Başkanı Faisal Al Fayez de uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sessiz kalmasına tepki göstererek, İsrail'in durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Fayez, İsrail'in gerçek yüzünün dünya kamuoyuna gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, "Filistin kanı ucuz değildir. Tüm Filistin halkı özgürlüğü için meşru hakkı için mücadeleye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Fildişi Sahili Meclis Başkanı Adama Pictogo da 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık trajedisi yaşandığını, Filistin'in kendi egemenliği ve özgürlüğüne ulaşmasının hak olduğunu vurguladı.

Gazze'de bir soykırım yaşandığını kaydeden Boliva Senato Başkanı Andronico Rodriguez ise "Filistin'in İsrail tarafından işgal edilmesi sadece bu bölgeyi değil aynı zamanda bütün dünyayı etkiliyor." dedi.

Bosna Hersek Meclis Başkanı Kemal Adimovic de "Bizler Bosna'da soykırıma maruz kalmış bir halkız. Filistinli insanlar Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı soykırımın benzerini Filistin'de yaşıyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in saldırılarını durdurmak için Birleşmiş Milletleri (BM) göreve davet eden Adimovic, tarihten ders alınması gerektiğini söyledi.

Burundi Meclis Başkanı Gelasi Daniel Ndapirabe ise Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için diplomatik çabaları nedeniyle teşekkür etti.

Ndapirabe, Filistin'in özgürlüğünü desteklediklerini belirterek, "Ben 1972 yılında Burundi'de yapılan soykırımda hayatta kalanlardanım. Dolayısıyla Filistinlileri çok iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Gambiya Meclis Başkanı Fabakary Tombong Jatta da Filistin halkının yanında durduklarını belirterek, "Bizler Gazze'nin bloke edilmesini, Filistin devletinin görmezden gelinmesini şiddetle kınıyoruz." dedi.

"Acil ateşkes için çaba göstermemiz gerekiyor"

Libya Meclis Başkanı Muhammad Takala ise Filistin halkının haklarının savunulması gerektiğini belirterek, "Acil bir ateşkes ilan edilmesi için çaba göstermemiz gerekiyor ve tüm Filistin topraklarına hukukun sirayet edebilmesi için adımlar atmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Senegal Meclis Başkanı Amadou Mame Diop, tüm çabalara rağmen Filistinlilerin çektiği acıların sürdüğünü, Filistin halkının güvenliğinin sağlanması için tüm devletlerin sorumlu olduğunu ifade etti.

Uluslararası örgütlere de çağrı yapan Diop, "Hem Birleşmiş Milletler (BM) hem NATO'ya hem diğer uluslararası organizasyonlara Filistin konusunda güvenliğin sağlanması için baskı yapmalıyız." dedi.

Somali Senato Başkanı Abdi Haşi Abdullah, herkesin Gazzelilerin çektiği acıların farkında olduğunu, oradaki insani krizin destekleri ile aşılabileceğini vurguladı.

Filistin halkı için adalet aradıklarını kaydeden Abdullah, Türkiye'nin, Filistin halkına yardım ve destek için liderlik ettiğini belirtti.

Somali Federal Meclis Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla tarihin en büyük zulümlerinden birini yaptığını dile getirdi.

Birçok ülkenin bu katliama karşı ses çıkarmaktan korktuğunu söyleyen Nur, "Somali'nin tavrı çok net, baştan beri Hamas'ın terör örgütü ilan edilmesine karşı çıkmıştır, Hamas hareketini bir direniş hareketi olarak tanımlamıştır." dedi.

"İsrail bu katliamı ABD ve diğer Batılı ülkelerin sponsorluğuyla yapıyor"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Gazze'de yapılan katliamlar utanç verici durumlara geldi. İnsanlık utanıyor, İsrailli kasaplar utanmıyor. Onlara destek veren medeni dediğimiz ülkeler utanmıyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) güvenilirliğinin kalmadığını dile getiren Töre, İsrail'e karşı caydırıcı kararların alınması ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Şeyh Sultan el-Barakani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin meselesindeki tutumundan dolayı teşekkür etti.

ABD'nin savaşı durdurabilecek güce sahip olmasına rağmen bunu yapmadığını söyleyen, Barakani, "İsrail bu katliamı ABD ve diğer Batılı ülkelerin sponsorluğuyla yapıyor." dedi.

Barakani, Gazze'de yaşanan insanlık dramının tüm dünyada izlendiğini dile getirerek, ABD'nin hem ateşkesi hem de Filistin devletinin tanınmasını BMGK'da veto ettiğini hatırlattı.