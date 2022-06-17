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Mecitözü Kaymakamlığı başarılı öğrencileri ödüllendirdi

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Mecitözü Kaymakamlığı başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Çorum'un Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, yıl içinde çeşitli branşlarda derece elde eden 69 öğrenciyi Kırklar Dağı'nda ağırladı.

Çorum'un Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, yıl içinde çeşitli branşlarda derece elde eden 69 öğrenciyi Kırklar Dağı'nda ağırladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede öğrenim gören ve yıl içinde spor, sanat, bilim ve kültürel etkinliklerde ilçe, il ve ülke bazında derece elde eden öğrenciler için doğa yürüyüşü ve piknik organize edildi.

İlçedeki kamu kurumlarının yöneticileri, eğitimci ve antrenörlerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler, yaklaşık 6 kilometre yürüyerek Kırklar Dağı'nın zirvesine tırmandı. Bölgedeki doğal güzellikleri görüntüleyen öğrenciler, zirvede Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Atış, yürüyüşün ardından başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. İkramların yapıldığı etkinliğin ardından öğrenciler çevre temizliği gerçekleştirdi.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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