Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldi
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Nurtepe istasyonundan aktarmalı yapılıyor.
İSTANBUL (AA) - Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Nurtepe istasyonundan aktarmalı yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe istasyonundan aktarmalı yapıldığı duyuruldu.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel