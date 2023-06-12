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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda Teknik Arıza: İstasyonlarda Yoğunluk Yaşandı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda Teknik Arıza: İstasyonlarda Yoğunluk Yaşandı

Güncel Haberler

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oldu. M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza sebebiyle seferlerin durdurulması kararı alındı. Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı. Bazı yolcular seferlerin yapılamaması nedeniyle başka araçlara binmek için peronlardan ayrılırken, anonslarda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı belirtildi. Çalışmaların ardından arıza giderilirken seferler yeniden başlatıldı.

Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oldu.

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza sebebiyle seferlerin durdurulması kararı alındı.

Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.

Bazı yolcular seferlerin yapılamaması nedeniyle başka araçlara binmek için peronlardan ayrılırken, anonslarda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Çalışmaların ardından arıza giderilirken seferler yeniden başlatıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

Mecidiyeköy Mahmutbey Güncel Haberler

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