Şişli'de Otomobilin Motorunda Yangın Çıktı

Şişli'de Otomobilin Motorunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞİŞLİ'de seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın nedeniyle D-100 Karayolu Mecidiyeköy geçici kısa süreyle trafiğe kapatıldı.

Yangın saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden bir otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı sağ şeritte durdurdu. Sürücü araçtan inerken, yangın otomobilin tamamına yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangın sebebiyle D-100 Karayolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti kısa süreyle trafiğe kapatıldı. Yanan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'la görüşen Putin'den 'ateşkes' mesajı

Trump'la görüşen Putin "Ateşkes mümkün" dedi! Bir şartı var
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
2. Lig yolunda finalistler belli oldu

Nefes kesen maçlar! 2. Lig yolunda finalistler belli oldu
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Ali Koç'u eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.