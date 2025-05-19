Şişli'de Otomobilin Motorunda Yangın Çıktı

ŞİŞLİ'de seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın nedeniyle D-100 Karayolu Mecidiyeköy geçici kısa süreyle trafiğe kapatıldı.

Yangın saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden bir otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı sağ şeritte durdurdu. Sürücü araçtan inerken, yangın otomobilin tamamına yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangın sebebiyle D-100 Karayolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti kısa süreyle trafiğe kapatıldı. Yanan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.