Mecidiye köyü muhtarlığına Gürkan Akça seçildi - Haberler

Mecidiye köyü muhtarlığına Gürkan Akça seçildi
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde, eski muhtarın görevden uzaklaştırılmasının ardından vatandaşlar sandık başına gitti.
Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde, eski muhtarın görevden uzaklaştırılmasının ardından vatandaşlar sandık başına gitti.
Muhtarlık seçimleri için vatandaşlar Mecidiye Ortaokulu'nda kurulan 3 sandıkta oyunu kullandı.
Köyde yaşayan Ahmet Kula da düğün öncesi damatlıklarıyla sandık başına geldi.
Oyunu kullanan Kula, "Düğüne gitmeden önce oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yerine getirdim." dedi.
Seçimler sonunda muhtar adaylarından Gürkan Akça 260 oy alarak Mecidiye köyünün yeni muhtarı seçildi.
Diğer adaylar Recep Kenar 220 oy, Salih Kırman ise 98 oy aldı.
Seçimde, Recep Sözbir, Kerami Babacan, Özgür Kütüklü ve Çağdaş Canbaz ise aza seçildi.
AA / İlker Gürel - Güncel