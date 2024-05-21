Üye Girişi
Haberler

MEB YKS için çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek. Sınav, öğrencilerin seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, öğrencilerin hazırlık süreçlerinde seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "YKS'ye Doğru 2024" sınavında sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun şekilde hazırlandı.

Öğrencilerin "ogmmateryal.eba.gov.tr" internet adresi üzerinden erişebileceği sınav, ayrı günlerde yapılacak.

Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.

Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek.

Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Güncel Haberler

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

 Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Bakmadan Geçme

Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir? Boston Celtics Indiana Pacers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 21 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Yapı Kredi kimin? Yapı Kredi yerli mi, yabancı mı? 21-22 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Japonya Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? Arjantin Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? Survivor kim kazandı? 21 Mayıs Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 21-22 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Dubai çikolatası (kadayıflı çikolata) nasıl yapılır? Sıfırlar ve Birler filmi oyuncuları kim? Sıfırlar ve Birler filmi konusu, oyuncuları ve Sıfırlar ve Birler özeti! Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 6 özeti! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu! Portekiz Milli Takımı'nda kadroda kimler var?
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Şarap festivali' eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title