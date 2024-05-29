MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Rize'de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kente gelen Mustafa Canlı, MEB Dijital Beceriler Daire Başkanı Sümeyye Hatice Eral, Özel Büro Daire Başkanı Emrullah Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genel Müdür Canlı, Vali Baydaş ile bir süre görüşerek, il genelinde eğitim alanında yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Canlı, İl Müdürü Tüfekçi'den eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Canlı, Şevket Yardımcı İlkokulunu ziyaret ederek burada öğretmenlerle buluştu.

Hasan Kemal Yardımcı İlkokulu ve Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezini de ziyaret eden Canlı, burada yapay zeka, havacılık ve uzay atölyesini gezerek yetkililerden bildi aldı.