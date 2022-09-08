MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdüründen Vali Gürel'e ziyaret
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.
Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Karalar, Vali Gürel'e ziyarette bulundu, yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları konusunda görüşme gerçekleştirdi.
Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da yer aldı.
Öte yandan Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile Karabük PTT Başmüdürü Ahmet Karagöz'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel