MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübelerini uluslararası alana taşımak amacıyla kurulan uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin (MTAL) sayısı, yeni açılacak 3 liseyle 10'a ulaşacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübelerini uluslararası alana taşımak amacıyla kurulan uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin (MTAL) sayısı, yeni açılacak 3 liseyle 10'a ulaşacak.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde uluslararası öğrenci hareketliliğinin sağlanması, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal sektörlerin iş gücü taleplerinin mesleki ve teknik eğitim yoluyla karşılanması hedefiyle açılan uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleri yaygınlaşıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yapılan dönüşümden sonra meslek liselerinin artık dünya ülkelerine örnek gösterildiğini belirterek, "28 Şubat sürecindeki katsayı uygulamasıyla öğrencilerin kapısından geçmediği ve kapanma eşiğine gelen meslek liseleri, gerçekleştirdiğimiz paradigma değişiminden sonra ülkenin geleceğine umut veren bir eğitim türüne dönüşmesinin ötesine geçerek dünya ülkelerine örnek gösterilmeye başlandı. Bu bağlamda Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübelerini uluslararası alana taşımak amacıyla 6 ilimizde açtığımız 7 uluslararası mesleki ve teknik Anadolu lisesiyle birlikte yeni açacağımız 3 liseyle bu sayı 10'a ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yabancı ülkelerden gençlerle Türkiye'deki öğrencilere yeni ufuklar kazandırarak mesleki eğitim imkanı sunduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızla imzaladığımız protokol çerçevesinde İstanbul Bahçelievler İMMİB Erkan Avcı MTAL, makine ve tasarım teknolojisi; Beşiktaş İSOV Dinçkök MTAL, yenilenebilir enerji teknolojileri; Balıkesir İvrindi Nurettin Çarmıklı Madencilik MTAL, maden teknolojisi; Bursa Osmangazi Tophane MTAL, makine ve tasarım teknolojisi; Konya Selçuk Mehmet Tuza PAKPEN MTAL, endüstriyel otomasyon teknolojileri; Ordu Altınordu Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği MTAL, elektrik-elektronik teknolojileri ve Ankara Gölbaşı Mogan MTAL, yiyecek içecek hizmetleri alanında 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren uluslararası öğrenci kabul etmeye başladı.

2022 İcraatlarından 2023 Hedeflerine Eğitimde 'Türkiye Yüzyılı' belgesinde 2023 yılında 3 yeni uluslararası meslek lisesini açarak mesleki eğitimde uluslararasılaşmanın artırılmasını hedefledik. Bu doğrultuda Konya Karatay Celaleddin Karatay MTAL, tarım alanında; Ankara Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji MTAL, yenilenebilir enerji teknolojileri alanında; Antalya Serik Borsa İstanbul MTAL, konaklama ve seyahat hizmetleri alanında uluslararası öğrenci kabul edecek."

Özer, mesleki eğitimin ülke sınırlarını aşarak uluslararası boyut kazanmasıyla gençlerin bu okullarda eğitim almasının, kamu diplomasisinde Türkiye'ye uzun vadede önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Bakan Özer, uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerine başvuru sürecinin 2-26 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından yazılı sınavın 4 Haziran, sözlü sınavın 4-9 Haziran'da yapılacağını, sonuçları 12 Haziran'da ilan edeceklerini belirten Özer, öğrencilerin Türkiye'ye geliş ve okullara yerleştirilme işlemlerinin ise 11-15 Eylül'de yapılacağını kaydetti.