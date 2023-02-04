MEB: Ücretsiz yemek, ilköğretim ve ortaöğretime de kapsayacak şekilde genişletilecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, ücretsiz yemekten 5 milyon öğrencinin faydalanması için çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, "Ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacak ve kademeli olarak uygulamanın kapsamı ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayacak...

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, ücretsiz yemekten 5 milyon öğrencinin faydalanması için çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, "Ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacak ve kademeli olarak uygulamanın kapsamı ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayacak şekilde genişletilecek" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2'nci dönemi itibarıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Eğitim öğretim yılının başında ücretsiz yemekten faydalanan ve yaklaşık 1,5 milyon olan öğrenci sayısının, önce 1,8 milyona çıkarıldığı, bu sayının ikinci dönemden itibaren 5 milyona çıkarılması için çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.

Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisi yapıldığı, kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesi sağlanacağı kaydedildi.