MEB'ten Gazze'ye Giysi ve Battaniye Yardımı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan kadın ve çocuklar için giysi ve battaniye üretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan kadın ve çocuklar için giysi ve battaniye üretiliyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla proje hazırladı.

Bu kapsamda, ülke genelindeki 31 olgunlaşma enstitüsü ve yaklaşık bin halk eğitimi merkezinde eş zamanlı olarak Filistinliler için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske üretimine başlandı.

Usta öğreticiler tarafından tasarımları yapılan ve enstitülerdeki çalışanlar ile halk eğitimi merkezlerindeki kursiyerler tarafından dikilen ürünler, paketleme işlemlerinin ardından Mersin'e oradan da Gazze'de saldırı altındaki Filistinlilere ulaştırılacak.

"Dikiş makinelerimizi onlar için çalıştırdık"

Üretimin başladığı Van Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret eden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine, tarih ve kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Daha önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için yürütülen kapsamlı çalışmaların benzerini Filistin için de başlattıklarını anlatan Mete, "Gerçekten çok önemli bir görevi icra ediyoruz. Tüm dünyanın sessiz kaldığı, büyük bir acının, dramın yaşandığı Gazzeli kardeşlerimize yönelik kampanya başlattık. Sayın Bakanımız da konuyu sahiplendi. Ülkedeki tüm olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezilerinde Gazze'de kış şartlarında çocuklar üşümesin, çığlıklarına sessiz kalınmasın diye dikiş makinelerimizi onlar için çalıştırdık. İnşallah kısa sürede hazırlayacağımız ürünlerle oradaki çocuklarımızın bir nebze de olsa ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.

"Kardeşlik elimizi oradaki çocuklara uzatacağız"

Çalışmaya tüm illerdeki çalışanların gönüllü olarak destek verdiğini belirten Mete, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca mazlum coğrafyalara el uzatmış bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir duyarlılık oluştu. Biz de konuya hassasiyet gösterdik. Bölgede yeni doğan çocuklar oluyor. Bu çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeni doğan seti üretiyoruz. Zıbınından şapkasına kadar her şeyi düşündüğümüz bir setleri olacak. Çocuklar için eşofman ve iç çamaşırı olacak. Kış şartlarında kullanabilecekleri battaniyeler üretiyoruz. 81 ilin tamamındaki halk eğitimi merkezlerimiz, kapasitelerine göre bize destek olacaklar. Kardeşlik elimizi oradaki çocuklara uzatacağız. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Dünyanın neresinde bir acı varsa o acının ortağı olmak zorundayız. Yaklaşık 400-450 aile olduğunu öngörüyoruz. Başlangıçta 50 bin ile 75 bin arasında bir planlamamız var. 75 bin setle başlayacağız. Akabinde bu işe destek vermek isteyen hayırseverler ve kurumlarımızla bir çatı oluşturup yardımı devam ettireceğiz."

"Bir anne olarak o çocuklara duyarsız kalamazdık"

Van Olgunlaşma Enstitüsü Giyim ve Tasarım Atölyesinde çalışan usta öğretici Özlem Karakuş ise "Birkaç gündür çalışmalara başladık. Birçok çeşit giysi ve battaniye ürettik. Zulüm altındaki çocuklara, insanlara bir şeyler ulaştırabilmek bizi hem duygulandırıyor hem de mutlu ediyor." diye konuştu.

Usta öğretici Şükran Yaşar ise "Bu projede bulunmak benim için büyük önem taşıyor. Bir anne olarak oradaki çocuklara duyarsız kalamazdık. Onların yerinde olmak istemezdik. Faydamızın olacağını düşünerek bu işi isteyerek yapıyoruz. En zaruri ihtiyaçlarını üretmeye çalışıyoruz. İnşallah ellerine ulaşır." dedi.