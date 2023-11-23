MEB tarafından hazırlanan "Öğretmeniz" dijital platformu yayında

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlere ait çalışmaların, fark oluşturan projelerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı "Öğretmeniz" dijital platformu yayına başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ait eserlerin, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda paylaşıldığı platform, dergi, video kanalı ve internet sitesi gibi içerikleri barındırıyor.

Platform, tamamen öğretmenlere ait sanat, spor, kültürel ve edebi çalışmalardan meydana gelen içeriklerden oluşuyor. Platformda, "fotoğraf sanatı, şiir, deneme, eğitimde iyi uygulamalar, öğretmen anıları, ayın teması-köşe yazısı, başarı hikayeleri, seyahat yazıları, mevzuat değişiklikleri, şehit öğretmenlerimiz" gibi bölümler yer alıyor.

Ayrıca, sosyal medya kanalında öğretmenlerin anlatımıyla hazırlanmış video içeriklere yer verilirken, internet sitesinde ise video içerikler ve dergi sayıları bulunuyor.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her birey, öğretmenlerinden izler taşır ve gelecek, iz bırakan bu öğretmenler sayesinde şekillenir. Öğretmenlerimizin başarılı çalışmalarını ve özgün eserlerini sergileyebilmelerine imkan sağlamak için hazırlanan dergimiz, video kanalımız ve internet sayfamız yayında. Tarihe bıraktığınız izlerin somut bir hatırası olması dileğiyle." ifadesini kullandı.

"Öğretmeniz" dijital platformuna Bakanlığın internet sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor.