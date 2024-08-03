MEB, Spor Ortaokulları Açacak

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek eğitim öğretim yılında bazı spor liselerinin bünyesinde pilot olarak "spor ortaokulları" açılacağını bildirdi. Spor ortaokullarında, normal müfredatın yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verilecek. Öğrenciler, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edilecek.

MEB'den yapılan açıklamada, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla, altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde spor ortaokulları açılacağı belirtildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında pilot olarak açılacak spor ortaokullarının ilkokuldan sonra sportif yeteneklerinin farkında olan, öğrenim hayatını spor alanında devam ettirmek isteyen öğrenciler için tasarlanacağı kaydedilen açıklamada, bu okulların eden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, spor ortaokullarında, normal müfredatın uygulanmasının yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verileceği, öğrencilerin, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edileceği ifade edildi.

Açıklamada, pilot okulları belirleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.