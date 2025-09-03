MEB, Ortak Yazılı Sınavlara Yönelik Örnek Soru Dağılım Tablolarını Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birinci dönem ortak yazılı sınavlarına yönelik örnek konu soru dağılımı tablolarını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB'in Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre, ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak, konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılının dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak, temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde örnek oluşturması açısından "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek ve tüm sınavlar konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.

Konu soru dağılım tablolarına, "odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.