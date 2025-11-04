Haberler

MEB, Okul Güvenliğini Artırmak İçin Kapsamlı Denetim Süreci Başlattı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan'da Marmara açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul'daki okullarda güvenlik denetimlerini hızlandırdı. Öğrenci ve velilerin bildirdiği aksaklıklar sonrası acil çıkış sistemleri ve güvenlik ekipmanları kontrol edildi. Bakanlık, İstanbul'daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu duyurdu ve afet farkındalık eğitimlerine devam ettiklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan'da Marmara açıklarında meydana gelen depremin ardından CİMER'e yapılan başvurular üzerine İstanbul'daki okullarda kapsamlı bir denetim süreci yürüttü.

Depremin ardından öğrenciler ve velilerin bildirdiği aksaklıklar üzerine, acil çıkış sistemleri ve güvenlik ekipmanları kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Hasar bildirilen iki okulda, İstanbul Valiliği teknik personelince yapılan incelemelerde yapısal hasar bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, denetimler sonrası İstanbul'daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu bildirdi.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bugüne kadar 1510 okul binası incelendi, 1432'si riskli bulunarak boşaltıldı. Bu binalardan 423'ü yeniden yapıldı, 838'i güçlendirildi.

"Afetlere karşı kapsamlı çalışma yürütülüyor"

Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca İstanbul'da değil, Marmara bölgesi ve Türkiye genelinde olası afetlere karşı kapsamlı farkındalık ve koordinasyon çalışmaları da yürütüyor.

Bu kapsamda, Afet Farkındalık Eğitimleri düzenli olarak verilerek, her öğretim döneminde okullarda en az 3 yangın ve 5 deprem tatbikatı yapılıyor.

??MEB AKUB (Arama ve Kurtarma Birimi) üyesi 495 öğretmen "afet eğitici eğitimlerini" tamamlayarak, bugüne kadar 15 bin 764 Afet Okul Sorumlusu yetiştirdi.

Her okulda arama-kurtarma, yangın söndürme ve ilk yardım ekipleri oluşturuldu, tahliye planları uygulamalı olarak deneniyor.

"GENÇ MEB AKUB" faaliyetiyle ise öğrencilerin afet bilinci kazanması hedefleniyor. Ortaöğretim öğrencileri, akran danışmanlığıyla tatbikatlara aktif olarak katılıyor.

"Hazırlıklı okul, güvenli toplum"

Bakanlık yetkilileri, afet farkındalığının yalnızca tatbikat ve eğitimlerle sınırlı olmadığını, okul yöneticilerinden velilere kadar tüm paydaşların sürece aktif katılımının esas olduğunu vurguladı.

Her okulun afet anında hızlı, planlı ve güvenli şekilde hareket edebilmesi için çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten yetkililer, güvenli okul, bilinçli öğrenci ve hazırlıklı toplum hedefiyle tüm eğitim kurumlarında afet farkındalığını güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Güncel
