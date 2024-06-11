MEB Öğretmenlerin İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Kadrolu öğretmenlerin atama sonuçları, MEB'in internet sitesinde yayımlandı. Öğretmenler, 14 Haziran'dan sonra yeni görev yerlerine başlayabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "www.personel.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.
Öğretmenler, 14 Haziran'dan sonra görevli oldukları okullardan ayrılarak yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek.