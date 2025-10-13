Haberler

MEB, Öğrencilerin Bağımlılıklardan Korunması İçin Psikoeğitim Programları Hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde aileler ve öğretmenler için bağımlılıklardan korunma ve sağlıklı yaşam becerilerini güçlendirmeye yönelik psikoeğitim programları geliştirildi.

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmelerini desteklemek, aile ve okul arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve koruyucu-önleyici çalışmaların etkililiğini artırmak amacıyla kapsamlı psikoeğitim programları geliştirildi.

Programlar, hızla değişen yaşam koşulları ve dijitalleşmenin getirdiği riskler karşısında ailelerin ve öğretmenlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmelerini, öğrencileri riskli davranışlardan koruyacak önleme ve yönlendirme becerilerini kazanmalarını hedefliyor.

Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak psikoeğitim programları, öğrencilerin bağımlılıklardan uzak duran, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini temel alıyor.

Söz konusu programlar ile ailelerin ve öğretmenlerin edinecekleri bilgi ve beceriler, öğrencilerin yaşam boyu sağlıklı tercihler yapmalarına, güçlü irade geliştirmelerine ve topluma katkı sunmalarına destek sağlayacak.

