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MEB, Müzik Temalı Okulları İstanbul ve Ankara'da Açıyor

MEB, Müzik Temalı Okulları İstanbul ve Ankara'da Açıyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında İstanbul ve Ankara'da müzik ilkokul ve ortaokulları açacaklarını açıkladı. Ayrıca sanatın diğer dallarında da benzer uygulamalar başlatılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılında İstanbul'da ve Ankara'da birer tane olmak üzere müzik ilkokulu, ortaokulunu liselerin bünyesinde açmış olduk. Yani sadece ilkokul çağından itibaren müzik eğitimi veren ilkokul ve ortaokullar, ardından da liseyle devam etmiş olacak. Bunu sanatın diğer dallarıyla ilgili de başlatmak istiyoruz." dedi.

Tekin, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğünce öğretmenlerin Milli Mücadele kahramanlarını öğrencileriyle birlikte gün yüzüne çıkarmaları, onların yaptıklarını, yaşadıklarını hikayeleştirmeleri ve bu hikayeleri birer tiyatro oyununa dönüştürmeleri amacıyla düzenlenen "Nesilden Nesile Milli Mücadele Tiyatro Eğitimi Lansmanı ve Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması"nın Bakanlık Başöğretmen Salonu'ndaki ödül törenine katıldı.

Bakan Tekin, buradaki konuşmasına Aşık Veysel'in "Allah Birdir Peygamber Hak" şarkısının bazı dizelerini söyleyerek başladı.

Bakanlık olarak ana hedeflerinin, çocuklara Sultan Alparslan'dan başlayıp Mustafa Kemal Atatürk'e kadar ülkeyi vatan olarak sunulmasını sağlayan kişilerin emanetlerine sahip çıkacak, onları koruyacak ve binlerce yıl devam ettirecek vatan sevgisi aşılamak olduğunu vurgulayan Tekin, etkinlik dolayısıyla yaklaşık 1,5 yıldır toplumun farklı kesimlerini bu felsefeye ve yaklaşıma sahip çıkacaklarla yürümek için davet ettiklerini aktardı.

Tekin, yeni müfredatla öğrencilere ve öğretmenlere kendi bireysel farklılıklarını yöntem olarak kullanabilecekleri, sunabilecekleri ve eğitim öğretim faaliyetlerini daha kalıcı hale getirebilecekleri bir süreç başlattıklarını dile getirerek, "Bu süreçte bizi bir araya toplayan bu yarışma dahil bu tür etkinlikler bizim için çok önemli olacak, bunların sayıları artacak. Bu sebeple öğretmen arkadaşlarımız arasında böyle bir yarışma düzenlenmesi yaklaşımımız açısından da çok önemli." diye konuştu.

Sanatı, eğitim içerisinde bir yöntem olarak kullanmak istediklerinin altını çizen Tekin, şöyle devam etti:

"2014 yılında bu anlamda proje okul ismiyle okullarımız arasında bu tür yeniliklerin uygulanabileceği hukuki bir alan oluşturduk. Farklı alanlarda erken yaşlarda çocuklarımızı alıp yeteneklerine göre yetiştirebilecekleri bir zemin oluşturmaya çalıştık. Bunun ilk örneği voleybol lisesi, ardından futbol lisesi. O dönem yapamadığımız bazı şeyleri şimdi başlatıyoruz. Yani spor liselerini tematik hale getirmiştik, şimdi de güzel sanatlar liselerimizi tematik hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa yaptığımız bir başka şeyi daha söyleyeyim, güzel sanatlar liselerimizi tematik hale getirmek için temalar üzerinde arkadaşlarımızla da konuştuk, odaklanmaya çalışıyoruz. Ama bu anlamda oluşturduğumuz temalardan bir tanesi güzel sanatlar liselerimizi müzik temalı olarak bir grup ayıralım demiştik, müzik liseleriyle başlamıştık. Şimdi bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim yılında İstanbul'da ve Ankara'da birer tane olmak üzere müzik ilkokulu, ortaokulunu liselerin bünyesinde açmış olduk. Yani sadece ilkokul çağından itibaren müzik eğitimi veren ilkokul ve ortaokullar, ardından da liseyle devam etmiş olacak. Bunu sanatın diğer dallarıyla ilgili de başlatmak istiyoruz."

Bakanlık olarak bu tür etkinliklere "Biz bir proje yapalım, bir alan açalım, birileri gelsin, buralarda bir şeyler yapsın." mantığıyla bakmadıklarına işaret eden Tekin, projesi olan herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı da Maarif Model'de yer alan sanat okuryazarlığı, kültür okuryazarlığı ve görsel okuryazarlığını geliştirmek üzere yürüttükleri çalışmalarla öğrencilere kültürel bir perspektif kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çocukların özgün düşünme yeteneklerini geliştirerek topluma katkı sağlayan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini de anlatan Canlı, bu tarz projelerle Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesini gençlerle buluşturmak ve kültürün derin köklerinden beslenen değerleri yeni nesillere aktarmak için Türkiye Yüzyılı'na uygun geleceğin sanatçılarını ve kültür elçilerini yetiştirmeyi umduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, yarışma kapsamında dereceye giren öğretmenlere hediye takdim etti. Törende, sanatçı Ahmet Yenilmez de Milli Mücadele'ye yönelik bir tiyatro gösterimi yaptı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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