MEB, Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle uzman yardımcılığına başvuru şartlarının belirtildiği 5'inci maddede yer alan ilgili hüküm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 40'ıncı maddesi doğrultusunda düzenlendi.

Başvuru için aranan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı için yaş hesabında, sınav tarihi yerine, sınavın yapıldığı yılın ocak ayı esas alındı. Buna göre, yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekecek.

Yeni düzenlemeyle ayrıca, sözlü sınava çağrılacak adaylar için KPSS'nin ilgili alandan 70 puan almış olma şartı, "sözlü sınav ilanında yer alan taban puanı esas alınması" şeklinde değiştirildi.

Yarışma sınavı ve ayrıntılarının, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek 5 gazeteden birinde ilan edilmesi uygulaması da değiştirildi. Buna göre, sınav ayrıntıları, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak.

Yarışma sınavı başvurusunda istenen belgeler güncellenerek Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu ve Bakanlığın internet sitesinden elektronik ortamda yapılacak başvurulara uygun hale getirildi.