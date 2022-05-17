MEB, matematik yaz okulları açacak - Haberler

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MEB, matematik yaz okulları açacak

AA - Selma Kasap - Güncel
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MEB, matematik yaz okulları açacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerde matematik yaz okullarının açılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerde matematik yaz okullarının açılacağını bildirdi.

Özer, MEB Şura Salonu'nda "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yaz okulu açılacağı yönünde dün yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Bakan Özer, öğrencilerin bu programa yaz aylarında gittikleri illerde katılabilme imkanı getireceklerini ve konuya ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Özer, "4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Selma Kasap - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, matematik, Güncel, Haberler

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