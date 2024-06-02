Üye Girişi
Haberler

MEB, LGS Sorularını ve Cevap Anahtarlarını Yayımladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını yayımladı. Sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi. LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu bildirilerek, iki oturum halinde düzenlenen sınavın 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda 35 salonda yapıldığı kaydedildi.

Sınava ait sorular ile cevap anahtarlarının "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandığı duyurularak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek. LGS merkezi sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak."

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı LGS Eğitim Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltında

İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltında

 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title