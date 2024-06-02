MEB, LGS Soru ve Cevap Anahtarlarını Yayımladı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS soru ve cevap anahtarlarını internet sitesinden yayımlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek.

MEB'den yapılan açıklamada, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurduğu belirtilen açıklamada, iki oturum halinde yapılan sınavın, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50, sınavın ikinci oturumunda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildiği ifade edildi.

LGS soru ve cevap anahtarlarının internet sitesinden yayımlandığı bildirilen açıklamada, "Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek" denildi.

Açıklamada, LGS merkezi sınav sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanacağı, aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanacağı bildirildi.