MEB 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' Yarışmasının Ödül Törenini Düzenledi

MEB 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' Yarışmasının Ödül Törenini Düzenledi
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' konulu yarışmanın ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene katılan bakanlar, öğrencilerin müzik dinletisiyle etkinliğe destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışmanın ödül töreni düzenlendi.

MEB Şura Salonu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bürokratları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçen yıl ilk kez uygulamaya koyulan okullardan Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" temasıyla hazırladıkları müzik dinletisi sundu.

Bakanlar Tekin ve Göktaş'ın alkışlarıyla dinletiye destek verdiği programda, öğrenciler de Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti.

Dinletinin ardından iki bakan, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ilkokul öğrencileri arasında "resim", ortaokul ve imam hatip ortaokul öğrencileri arasında ise "resim, şiir ve kompozisyon" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Tören, hatıra fotoğrafının çekiminin ardından sona erdi.



