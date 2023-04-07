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MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

KPSS Güncel Haberler

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