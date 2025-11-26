Haberler

MEB'in "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" yarışmasına başvurular başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı öykü yarışmasının başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı öykü yarışmasının başvuruları başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı öykü yarışması düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinden hareketle düzenlenen yarışma için başvurular alınmaya başlandı.

"Tıpkı aile gibi mesleğin de insanın kimliğini tamamlayan temel taşlardan biri olduğu" anlayışının vurgulandığı yarışma ile öğrencilerin aile bağlarını, meslek edinme süreçlerini ve gelecek hayallerini sanatsal bir bakış açısıyla ve edebi bir dille ifade etmelerine imkan sunulması amaçlanıyor.

Öğrencilerin yarışma kapsamında hazırlayacağı her öykü, bir ailenin sıcaklığını, bir mesleğin emeğini ve bir geleceğin umudunu yansıtacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrencilerin katılımına açık olan yarışma kapsamında katılımcılar, öykülerini şartnamede belirtilen format ve koşullara uygun şekilde hazırlayacak.

Başvurular, 27 Mart'a kadar okullarında oluşturulacak yürütme kurullarına teslim edilebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.