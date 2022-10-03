Matematik Dijital Eğitim Platformu sayesinde öğrenciler, eğlenerek ve keşfederek matematik öğreniyorANKARA Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesinden üniversiteye tüm kademelerde matematik beceri ve yeterliklerini artırmak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini, öğretmenlerin ise matematik...

Matematik Dijital Eğitim Platformu sayesinde öğrenciler, eğlenerek ve keşfederek matematik öğreniyor

ANKARA Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesinden üniversiteye tüm kademelerde matematik beceri ve yeterliklerini artırmak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini, öğretmenlerin ise matematik alanında mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Matematik Seferberliği çerçevesinde Matematik Dijital Eğitim Platformu kuruldu.

"Eğlen, Keşfet, Öğren" sloganıyla kurulan platform, müfredata bağlı olmadan matematiğin günlük hayattaki yerini animasyon, video ve etkileşimli içeriklerle sunarak matematiğin keşif süreçlerini destekliyor, oyunlarla öğrencilerin sınıfta edindikleri kazanımları pekiştiriyor. Öğrencilerin eğlenerek ve keşfederek matematik öğrendiği platformda konuları tekrarı için konu özetleri ve konu anlatım videolarıyla sınıf içi öğrenme süreçlerini de destekliyor. Platformda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını desteklemek üzere materyal uygulama örneklerine de yer veriliyor. Platformda bulunan diğer tüm içerikleri de sınıf içi uygulamalarda öğretmenler, derse başlarken öğrencilerin konuya ilgisini çekmek veya bir konunun geçmişten bugüne gelişimini göstermek amacıyla kullanabiliyor.

Platform, hem öğrenci hem öğretmen hem de velilere hitap ediyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin matematiği eğlenerek öğrenmesini istediklerini belirterek, bu çerçevede Matematik Seferberliği başlattıklarını anımsattı. Yaz okullarında ilk kez 4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere matematikle ilgili yaz kursu imkanı sunduklarını vurgulayan Bakan Özer, burada öğrencilerin geliştirdiği yeni yaklaşımları keyifli şekilde matematikle ilişkilendirerek bundan istifade ettiklerini gördüklerini kaydetti.

Özer, şunları aktardı: "Matematik Seferberliği çerçevesinde Matematik Dijital Platformu'nu daha önceden kamuoyuna duyurmuştuk. Bu, çok daha çerçeveli olan ve sadece öğrenciye değil aynı zamanda veliye, öğretmene de hitap eden ve her geçen gün içerikleri zenginleştirilen Matematik Dijital Platformu öğrencilerimizi bekliyor. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin yoğun bir teveccühü olduğunu görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizi özellikle dijital platformlardaki geçirdikleri sürelerin büyük bir kısmının Matematik Dijital Platformu'nda geçirmelerini ve böylece internet ortamında geçirdikleri sürelere çok daha verimli şekilde hem eğitimdeki kapasitelerini güçlendirme hem de yaşam becerilerini güçlendirme anlamında değerlendirmelerini bekliyoruz."

Matematik Dijital Eğitim Platformu'nu daha da geliştireceklerini belirten Özer, "Böylece öğrencilerimiz orada çok daha keyifli bir şekilde keşfederek oyun temelli olarak matematik kapasitelerini, becerilerini, kazanımlarını her geçen gün arttıracaklar. Öğretmen ve velilerimizden gelen geri beslemelerle de sürekli bu dijital platformu çok daha güçlü hale getirip eğitim sistemimizin en önemli eksikliklerinin bir tanesinde iyileştirmeyle ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Altı ana başlıktan oluşan platformun Hayat ve Matematik bölümü "İlginç Matematik", "Doğa ve Yaşamda Matematik" ile "Matematik İspatları" başlıklarından, diğer ana başlıkları ise, "Tarihsel Gelişim", "Oyunlar", "Konular", "Matematik Materyalleri" ve "Duyurular" bölümünden oluşuyor.