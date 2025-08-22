MEB'in 'Maarifin Yüz Akı' Dergisinin Dördüncü Sayısına Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Maarifin Yüz Akı" dergisinin dördüncü sayısına ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticiler başta olmak üzere eğitim paydaşlarınca gerçekleştirilen iyi uygulamaların derlendiği Maarifin Yüz Akı dergisi, Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen uygulamaların görünürlüğünün artırılması ve örnek teşkil etmesi amacıyla hazırlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan "Aile Yılı" kapsamında ifade edilen politika ve tedbir maddeleri, ulusal ve uluslararası literatürde yer alan öneriler, "Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge esas alınarak hazırlanan derginin dördüncü sayısının teması "aile" oldu.

Buna göre yeni sayıda öğretmen, öğrenci ve yöneticiler tarafından hayata geçirilmiş "aile" temalı örnek ve iyi uygulamalara yer verilecek.

Yayın hazırlıkları süren derginin dördüncü sayısının başvuru kılavuzunu içeren resmi yazı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen, öğrenci ve yöneticiler, bulundukları il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, il milli eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak en az 3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilecek. Öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumları tarafından başvurular, 26 Eylül 2025-27 Mart 2026'da gerçekleştirilecek.

Başvuru kılavuzuna MEB'in internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.