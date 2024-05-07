Üye Girişi
Haberler

MEB, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıklarını yayımladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıklarını yayımladı. Öğrenciler, çözüm videolarıyla birlikte bu kitapçıklara erişebilecek ve sınavlara nasıl cevap vermeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açıldı.

Sınav uygulamalarında öğretmenlere rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2024 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, artacak mı? 8 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı? 8 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title