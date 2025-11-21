Haberler

MEB, hazırladığı özel etkinliklerle 24 Kasım'ı kutlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelecek öğretmenler için çeşitli etkinliklerin yer aldığı özel programlar hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelecek öğretmenler için çeşitli etkinliklerin yer aldığı özel programlar hazırlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB, hedefi "yetkin ve erdemli" bireyler yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye Yüzyılı'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında en temel yapı taşlarından birinin öğretmen olduğu bilinciyle yurt içinde ve dış temsilciliklerde 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir dizi kutlama etkinlikleri düzenleyecek.

MEB Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler kapsamında, 81 ili temsilen resmi ve özel eğitim kurumlarından öğretmenler, 21-26 Kasım tarihlerinde Ankara'da ağırlanacak.

Etkinliklere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapan öğretmenlerin yanı sıra özel öğretim ve özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile emekli öğretmenler, şehit öğretmen yakınları, azınlık okullarından öğretmenler, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler ile Balkan ülkelerinden öğretmenler ve MEB AKUB ekipleri de davet edildi.

Etkinlikler kapsamında öğretmenler, bugün Ankara'ya gelecek. Yarın, Şehit Öğretmenler Abidesi ve Öğretmen Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi ve anıt ziyareti yapılacak.

Kızılay Metro Fuaye Alanı'nda, tüm illerde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışına katılacak öğretmenler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) tesislerini ziyaret edecek.

Öğretmenler 23 Kasım'da da 1. ve 2. Meclis Binası, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Hamamönü ile Taceddin Dergahı'nı gezecek.

24 Kasım, Anıtkabir'i ziyaretle başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki bakan yardımcıları, birim amirleri ve tüm illerden gelen öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.

Öğretmenlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmeleri bekleniyor.

2. Maarif Kongresi Ankara'da toplanıyor

MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları kapsamında 25 Kasım'da, Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılımlarıyla Ankara'da "Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik" temasıyla 2. Maarif Kongresi de düzenleyecek.

Onursal başkanlığını Bakan Tekin'in yapacağı kongrede, öğretmenlerin saha deneyimleri bilimsel bildirilere dönüştürülerek paylaşılacak.

Böylece saha deneyimlerinin teorik temellerle desteklenmesi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasıyla eğitim sisteminin güçlendirilmesi sağlanacak.

Maarif Kongresi'ne katılan öğretmenler, özel etkinliklerin son gününde Ankara'daki tarihi ve kültürel yerleri de gezecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.