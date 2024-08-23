MEB, Fahiş Fiyat Talep Eden Özel Okullara İnceleme Başlattı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için velilerden kanuna aykırı şekilde "fahiş fiyat" talep eden özel okullara inceleme başlattı.

MEB, kitap, kırtasiye ürünlerini yüksek miktarda fiyatlara sunan bazı özel okullara inceleme başlattı. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in imzasıyla "Özel okullarda fahiş fiyat artışı" konulu yazı 81 il valiliğine gönderildi.

Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndaki "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler" hükmü hatırlatıldı.

"Özel öğretim kurumları, sadece kar amaçlı hareket edemezler"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, valiliklere gönderdiği yazıda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Mevzuat açıklamalarından da anlaşılacağı üzere özel öğretim kurumları, temel bir kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerinde sadece kar amaçlı olarak hareket edemezler. Özel okullar, sunacakları eğitim öğretim hizmeti için belirleyecekleri ücret artışlarını devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumunda olmalarının yanı sıra, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler. Kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden kurumlar için Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'inci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda takip ve denetimler yapılacaktır. Bu bağlamda Bakanlığımızca, mevzuata uygun ücret girişlerini zamanında yapmayan ve sadece kazanç sağlamak için faaliyetini sürdüren okullarla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Bakanlık, konunun 81 il genelinde faaliyette bulunan özel okullara ivedilikle duyurulmasını, fiyat politikalarının Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına hassasiyet gösterilmesini, yazıda aktarılan hususlara uygun davranmayan okullarla ilgili inceleme yapılmasını ve sonuçla ilgili genel müdürlüğün bilgilendirilmesini istedi.

MEB tarafından gönderilen yazıda ayrıca, ilgili mevzuatta özel öğretim kurumlarının öğrenci veya kursiyerlerden, "yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler" karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit edecekleri ve bu hizmetlerden talep eden velilerin faydalanacağı yönündeki hükmün de ilgili mevzuatta yer aldığı vurgulandı.

MEB'in yazısında, özel okullarda, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır" hükmünün yer aldığı bilgisi de hatırlatıldı.