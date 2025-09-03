MEB'den 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin uygulanması hedefiyle "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliklerini hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi esas alınarak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca eğitim kurumlarında tüm etkinliklere "Yeşil Vatan'ı korumak, vatanı korumaktır" anlayışının yansıtılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda bu eğitim öğretim yılı boyunca yurdun dört bir yanında yürütülecek kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına rehberlik etmek için "Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi" hazırlandı.

Tüm Bakanlık birimlerinin sürece katılımını sağlamak ve etkinliklerin sağlıklı ve koordineli şekilde yürütülmesi için birimlere resmi yazı gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazı kapsamında, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul yönetimlerinin tematik takvim doğrultusunda etkinlikleri uygulaması, yereldeki paydaşlarla işbirliği içinde süreci yürütmesi sağlanacak.

Bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film tüm okullarda gösterilecek, tüm ilkokul öğrencilerine yetiştirmeleri için fidan dağıtılacak.

İklim koşullarına uygun illerde köklü fidan dikimleri yapılacak, uygun olmayan illerde ise dikimler 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca, MEB AKUB ekiplerine orman yangınına müdahale teçhizat desteği ve eğitim planlamaları yapılacak.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Çevre ve İklim Okuryazarlığı Etkinlik Kılavuzu, eylül ayından itibaren yıl boyunca uygulanacak. İlgili genel müdürlüklerce uyum haftasında, aile katılımlı faaliyetler, tüm seviyelere uygun ilk ders planları hazırlanarak çeşitli materyaller geliştirildi.

"Her öğrenci katkısı, 'Yeşil Vatan' idealimizin önemli parçası"

Bakan Tekin, "Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi"ne özel kaleme aldığı yazısında, kuraklık, aşırı hava olayları ve orman yangınları gibi ciddi çevresel sorunlara karşı bugünden adım atılması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim kurumlarımız, bilgi ve bilinçle geleceği dönüştürecek en güçlü merkezlerdir. Bu inançla Milli Eğitim Bakanlığı olarak 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinliklerini başlatıyoruz. 2025-2026 eğitim yılı boyunca yayınladığımız tematik takvim doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yürüteceğiz ve birbirinden değerli etkinlikleri gerçekleştireceğiz.

Okullarımızın açıldığı ilk gün film gösterimi ve fidan hediyeleriyle başlayacak olan bu yolculuk, yıl boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmalarıyla devam edecektir. Her fidan, her proje ve her öğrenci katkısı, 'Yeşil Vatan' idealimizin önemli parçası olacaktır."