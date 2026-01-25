Haberler

"Yüzde 1'lik dilimdeki proje okullarında LGS'nin yanında mülakat uygulanacağı" iddiaları yalanlandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde proje okul statüsündeki okullara girişte mülakat veya yazılı sınav uygulanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Söz konusu iddiaların Bakanlık mevzuatına dayanmadan yayımlandığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "yüzde 1'lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte Lgs'nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, bazı gazete, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan "liselerde mülakat dönemi", "yüzde 1'lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte Lgs'nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak" ve "Milli Eğitim Bakanlığının yeni yönetmeliğiyle, Türkiye'nin en başarılı liselerine girişte sadece LGS puanı yeterli olmayacak" gibi iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haber ve paylaşım içeriklerinde yer verilen iddiaların Bakanlık mevzuatına dayanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje Okulları Yönetmeliği'nin 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler' başlıklı 8. maddesi, kamuoyunda proje okulu olarak adlandırılan tüm okulları kapsayan genel bir düzenleme değildir. Adı geçen madde, yalnızca Bakanlıkça 'özel program uyguladığı açıkça tanımlanmış ve bu statüsü mevzuatla belirlenmiş okullar' için geçerlidir. Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar, TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullar için öğrenci seçimi, 'merkezi sınavda belirli bir başarı diliminde yer alma' şartına ek olarak 'okulun uyguladığı özel programa yönelik özel sınavda başarılı olma' esasına dayanmaktadır."

Mevzuatın bu hükmünün son derece açık ve net olduğu, 'tüm proje liselerinde mülakat yapılacağı' tezinin açıkça anlaşılacağı gibi Yönetmelik hükmünün kapsamını aştığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir belgeye dayandırılmadan servis edilerek evlatlarımızın gelecek hayallerini baskı altına alan, velilerimizde endişe ve kaygıya mahal veren, maarif ailemizin gündemini gereksiz meşgul ederek kamuoyunu yanlış yönlendirici maksat taşıyan bu gibi haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
