MEB'den Ortaokul Müfredatına Yeni Düzenleme

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Milli Eğitim Bakanlığı, 'Rehberlik ve Kariyer Planlama' dersini 'Rehberlik ve Yönlendirme' olarak değiştirip, tüm ortaokul kademelerine yayacağını açıkladı. Bu değişiklikle öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde yapılan değişiklikle, sadece 8. sınıflara yönelik verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersi, "Rehberlik ve Yönlendirme" ismini alarak gelecek yıl ortaokulun tüm kademelerinde uygulanacak.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, "İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi"nde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda mevcut haftalık ders çizelgesinde "zorunlu dersler" bölümünde yer alan ve sadece 8. sınıfta haftalık 1 ders saati olarak verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin ismi "Rehberlik ve Yönlendirme" olarak değiştirildi.

"Rehberlik ve Yönlendirme" dersi, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5, 6, 7. ve 8. sınıf seviyelerinde haftalık 1 ders saati verilmek üzere güncellendi.

MEB, yapılan değişiklikle öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekleyerek onların geleceğe daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına, kendilerini tanımalarına, potansiyellerini keşfetmelerine ve doğru kararlar almalarına yardım ederek, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi"nde yapılan değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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