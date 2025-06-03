MEB'den LGBT Sembolleri İçin Liseye Soruşturma

MEB'den LGBT Sembolleri İçin Liseye Soruşturma
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Milli Eğitim Bakanlığı, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespitinin ardından inceleme ve soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen liseye ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, veliler tarafından İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetlerinin iletilmesi üzerine okulda denetim yaptı.

Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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