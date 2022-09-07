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MEB'den illere 'öğrenci taşıma uygulaması' yazısı

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MEB'den illere 'öğrenci taşıma uygulaması' yazısı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), yıkılıp yeniden yapılması gibi nedenlerle eğitim yapılamayan okullardaki öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamına alınabileğine dair yazı, illere gönderildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), yıkılıp yeniden yapılması gibi nedenlerle eğitim yapılamayan okullardaki öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamına alınabileğine dair yazı, illere gönderildi.

Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022-2023 eğitim- öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü itibariyle öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yer alan öğrencilerin taşıma ve yemek hizmetlerinin herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmeden başlatılmasının önemine vurgu yapıldı. Çeşitli nedenlerle güçlendirmeye alınan ve inşaatı devam eden okullarda eğitim gören öğrencilerin de öğrenci taşıma uygulamasına alınabileceğine ilişkin yönetmeliğe dikkat çekilerek, bu durumdaki öğrencilerin mağdur edilmemesi ve konu hakkında hassasiyet gösterilmesi istendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

milli eğitim bakanlığı Güncel Haberler

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