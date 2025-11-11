Haberler

MEB'den Hayat Boyu Öğrenme İçin Yenilikçi Modeller Yarışması

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Komisyonu destekli EPALE Projesi kapsamında 'Öğrenme Alanlarının Dönüşümü' temalı bir yarışma düzenliyor. Yarışmaya halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri katılabilirken, hedef yapay zeka uygulamaları ile geleceğin öğrenme ortamlarını hayal etmek ve dijital becerileri geliştirmek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Avrupa Komisyonu destekli "Avrupa'da Yetişkin Öğrenimi İçin Elektronik Platform (EPALE) Projesi" kapsamında "Öğrenme Alanlarının Dönüşümü/Dönüştürülmesi Yoluyla Hayat Boyu Öğrenme" temalı Yenilikçi Modeller Yarışması düzenleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları uluslararası çevrim içi dijital platformda buluşturan EPALE projesi kapsamında, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri müdürlükleri katılabiliyor.

Yarışma ile katılımcıların yapay zeka uygulamaları aracılığıyla geleceğin öğrenme ortamlarını hayal etmeleri, yaratıcı fikirler geliştirmeleri ve bu fikirleri "Geleceğin Hayat Boyu Öğrenme Merkezi" vizyonu haline getirmeleri amaçlanıyor.

Ayrıca hayat boyu öğrenme politikalarına yenilikçi bir bakış açısı kazandırmak, dijital becerileri geliştirmek ve yapay zeka teknolojilerinin eğitim süreçlerine entegrasyonunu teşvik etmek hedefleniyor.

Başvuruların alınmaya başlandığı yarışma için çalışmaların son gönderim tarihi 5 Aralık, sonuçların açıklanma tarihi ise 26 Aralık olarak belirlendi.

Dereceye giren kurumlara ödülleri, gelecek yıl düzenlenecek EPALE Uluslararası Konferansı'nda takdim edilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
