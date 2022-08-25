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MEB'den, Gülşen hakkında suç duyurusu

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MEB'den, Gülşen hakkında suç duyurusu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselerine yönelik hakaret ve iftira içeren sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselerine yönelik hakaret ve iftira içeren sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

milli eğitim bakanlığı Gülşen Güncel Haberler

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