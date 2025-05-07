MEB'den Eğitimde Yeni İnisiyatif: Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Çalıştaylar Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki uygulamaların değerlendirildiği "Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Eğitimde Öne Çıkan Konular" temalı çalıştayları başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikişer gün süren bölgesel çalıştayların Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'deki programları 5-6 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Çalıştaylarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan "erdem-değer-eylem çerçevesinin okul iklimine etkisi", "becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi" ile "disiplinler arası çalışmalar" olmak üzere üç ana tema ele alındı.

"Erdem-değer-eylem çerçevesi" başlığı altında, öğretmenlerin değerleri öğrenme ortamlarına nasıl yansıttığı ve bunun öğrencilerde nasıl bir karşılık bulduğu değerlendirildi.

"Becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi" temasında ise öğretmenlerin öğrencilere kazandırılması hedeflenen becerileri ölçmek için kullandıkları ve geliştirdikleri araçlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

"Disiplinler arası çalışmalar" başlığında da öğretmenlerin sınıf içindeki uygulamaları ve bu alandaki deneyimleri paylaşıldı.

Ayrıca çalıştaylarda "eğitimde yapay zeka kullanımı" ve "akran zorbalığı" konuları da ele alındı. Bu başlıklarda öğretmenlerin görüşleri alınarak destek ihtiyacının yoğunlaştığı alanlar belirlendi ve geleceğe yönelik stratejik adımlar için veri toplandı.

390 kişi katılıyor

Bölgesel çalıştaylardan elde edilecek verilerin, okul ikliminin iyileştirilmesi, disiplinler arası çalışmaların artırılması, becerilerin ölçülmesinin geliştirilmesi, eğitimde yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılması ve akran zorbalığının önlenmesi konularına katkı sunması bekleniyor.

Çalıştaylarda her ilde bir daire başkanı ve 4 personel olmak üzere 5 görevli yer alıyor. Ayrıca, 4 akademisyen grup çalışmalarında moderatörlük yapıyor.

Her ilde farklı okul türlerinden 8 okul yöneticisi, 8 rehber öğretmen ve fizik, kimya, biyoloji, matematik, coğrafya, tarih, Türk dili ve edebiyatı branşlarından her biri 4 öğretmenden oluşan gruplar görev alıyor. Çalıştaylara toplam 390 kişi katılıyor.

"Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Eğitimde Öne Çıkan Konular" temalı çalıştaylar, 8-9 Mayıs'ta Gaziantep, Erzurum ve Samsun'da sürecek.