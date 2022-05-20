Destekleme kurslarına katılan ortaokul ve lise öğrencilerine ortak sınav yapılacak - Haberler

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) katılan 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik 28 Mayıs'ta 81 ilde İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak kurs planladığı belirtildi. Kurs merkezlerinin, salgın dönemindeki öğrenme kayıplarının telafisi için bireysel farklılıkları da dikkate alarak planlı biçimde eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüğü aktarıldı. MEB'in, bu faaliyetlerin etkinliğine yönelik 81 ilde İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı uyguladığı kaydedilerek, "Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan ortak değerlendirme sınavı, 28 Mayıs 2022 saat 10.00'da ülke genelinde yapılacak" denildi.

Kursların verimliliğine yönelik ilk kez 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1'inci Dönem DYK İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın 81 ilde 15 Ocak 2022 tarihinde yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, uygulamaya katılan 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıf düzeyindeki öğrenci karnelerinin aynı hafta içerisinde 'ödmplatform' vasıtasıyla okullara iletildiğini kaydetti. Özer, 2'nci dönemdeki İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı sonucunda da öğrencilere hızlı biçimde geri bildirimde bulunulacağını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel