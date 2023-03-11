MEB'den depremden etkilenen illerdeki 13 bin 60 konteynere televizyon

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin TRT EBA içeriklerine erişimlerini sağlamak için konteynerlere 13 bin 60 televizyon kurulduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin TRT EBA içeriklerine erişimlerini sağlamak için konteynerlere 13 bin 60 televizyon kurulduğunu bildirdi.

Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimlerini TRT EBA içerikleriyle desteklemek için konteynerlere kurduğumuz televizyon sayısı, 13 bin 60'a ulaştı. En değerlimiz olan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini çok yönlü destekliyoruz." ifadesini kullandı.