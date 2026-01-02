Aile Eğitim Bülteni'nin ocak sayısının teması "Evde ve Okulda Çocuk Güvenliği" oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi seviyesindeki çocukların ailelerine yönelik hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin ocak sayısı "Evde ve Okulda Çocuk Güvenliği" temasıyla hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından aileleri eğitim sürecinin etkin paydaşı haline getirmek amacıyla hazırlanan bültenin ocak sayısında, çeşitli risk alanları ile ev kazalarına karşı koruyucu ve önleyici öneriler sunuldu.

Bülten "yabancı cisim yutulması, düşme, çarpma ve ev kazaları, sıcak yüzeylere bağlı riskler, çocuklarda yanık durumlarında yapılması gerekenler, kimyasal maddelere bağlı güvenlik riskleri, hava yolu tıkanıklığı ve boğulma riski ile kazaların önlenmesinde aile-okul işbirliği" başlıklarını ve bu risk alanları için koruyucu ve önleyici tavsiyeleri içeriyor.

Bültende, okul öncesi dönemde çocukların çevrelerini çoğu zaman tadarak, dokunarak ve koklayarak tanıdıklarına, bu doğal keşif sürecinin artan merak duygusu ve hareketlilikle birleştiği zaman yabancı cisim yutma, düşme, sıcak yüzey teması gibi çeşitli riskleri beraberinde getirdiğine dikkati çekiliyor.

Ailelerin çocuklar için güvenli bir yaşam alanı oluşturması ve riskleri önceden fark etmesinin büyük önem taşıdığına işaret edilen bültende, günlük yaşamda alınacak küçük ama etkili önlemlerin, bu tür kazaların büyük ölçüde önlenmesine katkıda bulunacağı vurgulanıyor.

Gazi Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Buket Dalgıç ile Uzman Doktor Özlem Sümer Coşar'ın akademik uzmanlığı ve saha deneyimine dayalı hazırlanan "Öğretmen ve Aileler İçin Çocukların Yabancı Cisim Yutma Durumlarına Yaklaşım" adlı video da bültende yer alıyor.

Aile Eğitim Bülteni'nin ocak sayısına "tegm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.