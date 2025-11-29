Haberler

MEB'den Ailelere Aylık Eğitim Bülteni Yayınlandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimde ailelere rehberlik sunan Aile Eğitim Bülteni'nin aralık sayısını yayımladı. Bu sayıda bilinçli teknoloji kullanımı ve ekran sürelerinin etkileri ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin aralık sayısı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aralık sayısı "Okul Öncesi Dönemde Bilinçli Teknoloji Kullanımı" temasıyla yayımlanan bültenle, ailelere rehberlik sunulurken, ailelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimi kolaylaştırılıyor, okulda yürütülen programlarla ev ortamı arasında bütünlük sağlanmasına katkı sunuluyor.

Ailelerin, eğitim sürecinin etkin paydaşları haline gelmesini sağlayan bültenin aralık sayısında "Okul Öncesi Dönemde Ekran Kullanımının Etkileri", "Günlük Ekran Süresi Ne Kadar Olmalı?", "Okul Öncesi Dönemde Teknoloji Bağımlılığı ve Erken Uyarı İşaretleri", "Teknoloji Bağımlılığını Önlemeye Yönelik İpuçları", "Bilinçli Teknoloji Kullanımı Nedir?", "Bilinçli Teknoloji Alışkanlıkları Geliştirmek İçin Öneriler" başlıklarına yer verildi.

Ayrıca, "Uygulamalarda Bulunan PEGI Değerleri", "EBA ile Teknolojinin Doğru Kullanımı" ve ailelerin kullanabilecekleri "Bizim Ekran Anlaşmamız" da bültene eklendi. Okul öncesi dönemde teknoloji kullanımının çocuk gelişimine etkileri, bilimsel bulgular doğrultusunda ele alınarak sağlıklı ekran alışkanlıkları oluşturulması için ailelere somut öneriler sunuldu.

Teknolojiyi çocuklar için güvenli, sınırlı ve gelişimsel olarak destekleyici bir araç haline getirmek amacıyla hazırlanan bültenin aralık sayısına "tegm.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Haberler.com

