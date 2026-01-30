MEB'in Aile Eğitim Bülteni'nin şubat sayısı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin şubat sayısı "Okul Öncesi Dönemde Uyum ve Davranış Problemleriyle Baş Etme" temasıyla yayımlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan bülten, "Okul Öncesi Dönemde Uyum ve Davranış Problemleriyle Baş Etme" temasıyla oluşturuldu.

Bültenin içeriğinde okul öncesi dönemde uyum süreci, davranış problemleri ve bu davranışların olası nedenleri ile ara tatil sonrası okula dönüş sürecinde çocuklarda görülebilecek zorlanmalar ele alındı.

Ayrıca bültende, öfke nöbetleri, saldırganlık, utangaçlık, arkadaş ilişkilerinde yaşanan güçlükler, yalan söyleme ve inatçılık gibi okul öncesi dönemde sık karşılaşılan davranışlar ile çözüm önerilerine yer verildi.

Bültene, Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Bülten, farklı temalarla hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi üzerine MEB, ailelerin, çocukların gelişiminde ve eğitim sürecindeki rolünü güçlendirme amacıyla Aile Eğitim Bülteni hazırlamaya başladı.

Farklı temalar üzerinden ailelere rehberlik sunulması hedeflenen bültenlerle, ailelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, okulda yürütülen programlarla ev ortamı arasında bütünlük sağlanması hedefleniyor. Bültenlerle, ailelerin, eğitim sürecinin etkin bir paydaşı haline gelmesi amaçlanıyor.