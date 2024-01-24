MEB'den Ahlat'ta öğrencilere destek programı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin çok yönlü desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı, Bitlis'in Ahlat ilçesinde uygulanmaya başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre program, tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor.

Liselerin 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik 21 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'a kadar sürecek programa Bitlis, Siirt, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Muş, Bingöl, Batman, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan'dan öğrenci ve koordinatör öğretmenler katılıyor.

Ortaöğretim kademesinde eğitim gören ve alanında akademik başarısı, sosyal ve kültürel yetenekleriyle öne çıkmış gençlerin başarılarının takdir edilerek desteklenmelerinin hedeflendiği programda, öğrencilerin ayrıca tarihi yerleri de görebilmeleri sağlanıyor.